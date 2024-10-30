30 Ekim 2024, Çarşamba
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Muğla Marmaris'te yaban domuzu istilası
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimseye aldırış etmeden dolanan ve sürü halinde şehir merkezine inen yaban domuzları, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Çareyi korna basmakta bulan sürücülerin yoldan geçme çabası boşa çıkarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.