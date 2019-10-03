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03.10.2019

Müge Anlı'nın canlı yayında verdiği tepki ayakta alkışlandı!

Ele aldığı her konuyla Türkiye'nin gündemini etkileyen Müge Anlı, 12 yıl sonra verdiği kararla sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurdu. Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sosyal medyayı sallayan bir tepkiye imza attı. Hafta içi her gün birbirinden ilginç kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, kız çocuk doğurduğu için hamileyken bile eşine şiddet uygulayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke için söyledikleri sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce kişi Müge Anlı'yı verdiği tepkiyle tebrik etti. İşte 1 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert bölümde yaşanan şok olay...

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