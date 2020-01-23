Müge Anlı'da vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili flaş gelişme |Video

Trabzon'da katledilen Pınar Kaynak'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Cansız bedeni bulunan Pınar hakkındaki yeni detaylar Müge Anlı tarafından ATV ekranlarında aktarıldı. Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Pınar'ın katili kim? sorusunun cevabı arandı. Peki Pınar'ın katili kim? İşte 23 Ocak 2020 Perşembe günü canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...