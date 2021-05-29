29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2021 09:08
Güncelleme:29.05.2021 09:21
Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz'ün kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. Evli bir erkekle beraberlik yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'den 40 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz'ün kaybında baş şüpheli olan evli sevgilisinin ise bir başka kadınla daha yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Fatma Öz'ün cesedi, Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.
Rehber güncellendi! Flaş karantina kararı
Rehber güncellendi! Flaş karantina kararı
Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı
Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı
Deniz salyası balıkçıları da vurdu
Deniz salyası balıkçıları da vurdu
Kuzey Ege'de bir adanız olsun ister miydiniz?
Kuzey Ege'de bir adanız olsun ister miydiniz?
Osmanlı çileğine rağbet çığ gibi!
Osmanlı çileğine rağbet çığ gibi!
Şok görüntü! Feci şekilde can verdi
Şok görüntü! Feci şekilde can verdi
Bir daha ameliyat yapamayacak!
Bir daha ameliyat yapamayacak!
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ölüm...
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! "Ölüm..."
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı! Çatı uçmasına karşı dikkat
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı! Çatı uçmasına karşı dikkat
Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi
Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi
İstanbul'un yeni sembolü bugün açılıyor
İstanbul'un yeni sembolü bugün açılıyor
İlginç an! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi
İlginç an! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi
Daha Fazla Video Göster