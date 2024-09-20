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Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Aydın Musaoğlu tutuklandı

Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Aydın Musaoğlu tutuklandı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 12:52
Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü. 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Haberi Müge Anlı canlı yayında duyurdu.
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Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü!
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