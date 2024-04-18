Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı'ya ulaştı! Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA raporu sahte mi? Dilara'nın babası kim?

Metin Akpınar'ın kayıt dışı olduğu ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da medya dünyasından" açıklaması sonrası ortalık sarsılmış ve ilgili kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Dündar, kendisi hakkında açılan babalık davasını doğrularken iddiayı Adli Tıp Kurumu raporu ile yalanladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara Gülatan açıklamalarda bulundu. Kardeşler, kayıp anne Suphiye Orancı'yı ararken; Müge Anlı o isme ulaştı.