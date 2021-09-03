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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

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Giriş: 03.09.2021 12:01
ATV'de Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir aile iddiasıyla şoke etti. 21 yaşındaki kızlarının 60 yaşındaki öğretmeniyle ilişki yaşadığını belirten acılı aile kızlarından 4 gündür haber alamadıklarını söyledi.
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