Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

ATV'de Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir aile iddiasıyla şoke etti. 21 yaşındaki kızlarının 60 yaşındaki öğretmeniyle ilişki yaşadığını belirten acılı aile kızlarından 4 gündür haber alamadıklarını söyledi.