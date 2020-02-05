Müge Anlı canlı yayınında 3 milyonluk TL'lik vurgun anlatıldı! Müge Anlı'da sihirbaz gösterisi

Müge Anlı, 3 milyon TL'lik vurgunun detaylarını ortaya çıkartmak için stüdyoya bir sihirbaz çağırdı. ATV ekranlarında bir ilizyon gösterisi sunan sihirbaz, birçok kişinin altın bulacağı ümidiye dolandırıldığı yöntemi gösterdi.