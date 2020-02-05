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05.02.2020
Müge Anlı canlı yayınında 3 milyonluk TL'lik vurgun anlatıldı! Müge Anlı'da sihirbaz gösterisi
Müge Anlı, 3 milyon TL'lik vurgunun detaylarını ortaya çıkartmak için stüdyoya bir sihirbaz çağırdı. ATV ekranlarında bir ilizyon gösterisi sunan sihirbaz, birçok kişinin altın bulacağı ümidiye dolandırıldığı yöntemi gösterdi.
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Türk mü bu? Sihirbas Dragonmus isime bak, birde Müge anlinin küpelerini takalim sana sihirbas Dragonnnnn. Allahim Ya Rabbim, daha neler görecegiz
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