Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! İki çocuk annesi Leyla Dikbaşın'ın başına ne geldi?

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Leyla Dikbaş olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 25 yaşındaki Leyla Dikbaş'ı aramak için annesi Zeynep Murat ve ağabeyi Uğur Murat, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. İki çocuğunu bırakarak ortadan kaybolan Leyla Hanım'dan 2017'den bu yana haber alınamıyor. Hasta olan çocuğunu fizik tedaviye götürdüğü sırada hastanede birileriyle tanıştığı belirtilen Leyla Dikbaş'ın daha öncede iki defa evden kaçtığı belirtildi. Leyla Hanım'ın yanındaki kişiler tarafından zararlı madde kullanımına alıştırıldığı öne sürüldü. Uğur Murat ,bir hafta önce gizli bir telefon geldiğini ve kardeşinin Gaziantep'te bir hastanede olduğunu söylendiğini ifade etti. Gaziantep'e giden Uğur Bey, hastane kayıtlarında Leyla Hanım'ın 2018'de intihar girişiminde bulunduğuna dair bilgiler olduğunu söyledi.

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Leyla Dikbaş olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

2017'de kaybolan Leyla Dikbaş hakkında ağabey Uğur Murat'a yıllar sonra gizli bir telefon geldi. Gelen gizli telefon sonrası harekete geçen ağabey Uğur Murat ve anne Zeynep Murat Müge Anlı canlı yayınına katıldı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın engelli çocuğunu hastaneye tedaviye götürdüğü sırada tanıştığı insanlar tarafından maddeye alıştırıldığı iddia edildi. Müge Anlı son bölümdeki (25 Aralık 2019 Çarşamba) Leyla Dikbaş'ın kaybıyla ilgili detaylar ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte canlı yayında yaşananlar...