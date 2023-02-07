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Mucizenin adı Asmin Hasret! Adıyaman’da çocuğun kurtarılma anını A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 16:30
Son dakika haberi... Adıyaman’da çocuğun kurtarılma anı A Haber ekipleri tarafından görüntülendi. İşte minik Hasret'in kurtarılma anı...
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Mucizenin adı Asmin Hasret
Mucizenin adı Asmin Hasret
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