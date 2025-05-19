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Mucize çocuk Fatma Nur! Kalbi yatay doğdu!

Mucize çocuk Fatma Nur! Kalbi yatay doğdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 16:52
Beş buçuk yaşındaki Fatma Nur'un kalbi doğduğunda herkesten farklıydı. Dik olması gerekirken yataydı. Aslında yaşaması mucizeydi. Çünkü küçük çocuğun kalbinin anormal pozisyonu akciğeri besleyen ana damara baskı yapıyordu. Bu yüzden de sol akciğeri, tamamen iflas etmişti. Talihsiz çocuk Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla adeta yeniden doğdu. Dünyada da yatay kalple hayata tutunan 2'inci hasta oldu.
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Mucize çocuk Fatma Nur! Kalbi yatay doğdu!
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