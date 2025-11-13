13 Kasım 2025, Perşembe
Muazzez Abacı'dan unutulmaz telefon şakası: Beyazıt Öztürk ve Yıldız Tilbe şaşkına dönmüştü!
Sanat dünyası, Türk sanat müziğini efsanesi Muazzez Abacı'nın vefatıyla sarsıldı. 78. yaş gününde vefat eden sanatçının ardından yıllar önce "Beyaz Show" programında yaptığı unutulmaz telefon şakası sosyal medyada yeniden gündem oldu. Usta sanatçının, programda Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ı kandırdığı anlar viral oldu.