29 Haziran 2023, Perşembe
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Muammer Usta 46 yıldır söğüş satıyor
İstanbul Beyoğlu’nun en gözde lezzet durakları arasında Söğüşçü Muammer Usta da yer alıyor. Baba ve dedesinden mesleği devralan Muammer Usta, dile kolay 46 yıldır aynı aşkla devam ettiriyor.