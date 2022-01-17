17 Ocak 2022, Pazartesi
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Motosikletli kurye 19 yaşındaki Yasin’in öldüğü kaza kamerada
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün çarpması sonucu motosikletli kurye Necati Yasin Batır'ın (19) hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle kuryenin metrelerce havaya fırladığı görülüyor. Kaza, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde önceki gün (Cumartesi) saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Kılıç yönetimindeki otomobille caddede makas atarak ilerlediği sırada karşı yönden gelen Necati Yasin Batır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan ve 2.40 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücü Mehmet Kılıç, polis tarafından gözaltına alındı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.