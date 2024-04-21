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Motosikletin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 18:02
Adıyaman’da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasın yansıdı.
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