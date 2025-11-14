14 Kasım 2025, Cuma

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi

Giriş: 14.11.2025 18:28

Giriş: 14.11.2025 18:28
Kaza, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Cengiz Can (25) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Cengiz Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Cengiz Can'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirilerek, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
