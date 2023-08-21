Motosiklet kazaları giderek artıyor

Türkiye'de artan motosiklet kullanımıyla birlikte ölümlü kazalarda artış yaşanıyor. Motosiklet kazalarında son 8 ayda 120 kurban verildi. Peki kazalar neden arttı? Kim kusurlu? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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