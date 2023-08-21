21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Motosiklet kazaları giderek artıyor

Motosiklet kazaları giderek artıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2023 15:36
Türkiye'de artan motosiklet kullanımıyla birlikte ölümlü kazalarda artış yaşanıyor. Motosiklet kazalarında son 8 ayda 120 kurban verildi. Peki kazalar neden arttı? Kim kusurlu? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bitlis’te 3 ayı yüzerken görüntülendi
Bitlis’te 3 ayı yüzerken görüntülendi
Motosiklet kazaları giderek artıyor
Motosiklet kazaları giderek artıyor
Yanmayan ev sembol oldu!
Yanmayan ev sembol oldu!
İBB’nin projesi bir kafenin sonunu getirdi
İBB’nin projesi bir kafenin sonunu getirdi
Kız Kulesi’ne İBB çilesi!
Kız Kulesi’ne İBB çilesi!
Sosyal medyada viral oldu
Sosyal medyada viral oldu
Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı ne zaman açılacak?
Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı ne zaman açılacak?
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Esenyurt Kültür Merkezi’nde yangın
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın
Karne hediyeleri sokakta!
Karne hediyeleri sokakta!
Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...
Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...
Gelibolu Yarımadası yeniden yeşillendi
Gelibolu Yarımadası yeniden yeşillendi
Daha Fazla Video Göster