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Moskova'da yolcu uçağı düştü! Uçakta 3 mürettebat hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 17:58
Rusya'da bir yolcu uçağı düştü. Başkent Moskova yakınlarında düşen uçakta 3 mürettebat hayatını kaybetti. Uçağın Kolomna bölgesinde düştüğü açıklandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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