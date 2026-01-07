Memati’nin sevgilisiydi: Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si Didem Taslan son haliyle büyüledi

"O BİR EKOLDÜ

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Taslan, Kurtlar Vadisi'ne duyduğu özlemi de dile getirdi. Dizide 2007–2009 yılları arasında yer aldığını hatırlatan Taslan, "Ben hâlâ o günden bugüne nasılız diye bakıyorum. Tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. O bir ekoldü" sözleriyle dizinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.