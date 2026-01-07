Viral
Galeri
Viral Liste
Memati'nin sevgilisiydi: Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan son haliyle büyüledi
Memati'nin sevgilisiydi: Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan son haliyle büyüledi
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin üzerinden tam 21 yıl geçti. Efsane yapımda Memati'nin sevgilisi Gamze karakterine hayat veren Didem Taslan, uzun bir aranın ardından son haliyle gündeme geldi. Bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu, röportajında Kurtlar Vadisi'ne duyduğu özlemi de dile getirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:32