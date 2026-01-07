Viral Galeri Viral Liste Memati'nin sevgilisiydi: Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan son haliyle büyüledi

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin üzerinden tam 21 yıl geçti. Efsane yapımda Memati'nin sevgilisi Gamze karakterine hayat veren Didem Taslan, uzun bir aranın ardından son haliyle gündeme geldi. Bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu, röportajında Kurtlar Vadisi'ne duyduğu özlemi de dile getirdi.

Bir döneme damga vuran ve aradan geçen yıllara rağmen hâlâ ilgiyle izlenen Kurtlar Vadisi'nin üzerinden yaklaşık 21 yıl geçti.

Geniş oyuncu kadrosu ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan dizide; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi pek çok başarılı isim yer aldı. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Polat Alemdar'ın adamlarından Memati'nin sevgilisi Gamze olmuştu.

Gamze Güneş karakterine hayat veren oyuncu ve sunucu Didem Taslan'ın son hali ise uzun bir aranın ardından büyük ilgi gördü.

SON HALİYLE KONUŞULUYOR

Uzun süredir ekranlardan ve kameralardan uzak bir yaşam süren Didem Taslan, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. 1994 yılında katıldığı güzellik yarışmasından bu yana güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görülen ünlü isim, sosyal medyada kısa sürede konuşulanlar arasına girdi.

"O BİR EKOLDÜ

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Taslan, Kurtlar Vadisi'ne duyduğu özlemi de dile getirdi. Dizide 2007–2009 yılları arasında yer aldığını hatırlatan Taslan, "Ben hâlâ o günden bugüne nasılız diye bakıyorum. Tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. O bir ekoldü" sözleriyle dizinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

