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Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2022 13:57
Dünyanın gündemine oturan Morg canavarı davasından tüyler ürperten ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İngiltere'yi yıkıp geçen olay 2 genç kadının kan donduran bir şekilde katledildikten sonra tecavüze uğramış halde bulunmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. 2 kadının ölümüyle başlayan David Fuller'in 100'ün cesedi tecavüz ettiği gün yüzüne çıkmıştı. Fuller davasında dehşet veren bir ayrıntı daha ortaya çıktı...
Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor!
Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor!
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