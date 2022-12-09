Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

Dünyanın gündemine oturan Morg canavarı davasından tüyler ürperten ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İngiltere'yi yıkıp geçen olay 2 genç kadının kan donduran bir şekilde katledildikten sonra tecavüze uğramış halde bulunmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. 2 kadının ölümüyle başlayan David Fuller'in 100'ün cesedi tecavüz ettiği gün yüzüne çıkmıştı. Fuller davasında dehşet veren bir ayrıntı daha ortaya çıktı...