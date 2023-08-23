Molde Galatasaray saat kaçta başlayacak?

"Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?