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Modada 50'ler, 70'ler ve 80'ler esintisi

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Giriş: 18.07.2023 15:34
Vatkalı gömlekler, karpuz kol bluzlar ve her dönemin vazgeçilmezi Puantiyeli tasarımlar, geçmişte olduğu gibi şimdilerde de gözde parçalar haline geldi. İşte modada zamansız tasarımlar.
Modada 50’ler, 70’ler ve 80’ler esintisi
Modada 50'ler, 70'ler ve 80'ler esintisi
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