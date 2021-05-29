MİT'ten PKK'ya darbe: Listeye bir çizik daha! Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaydılar

Milli İstihbarat Teşkilatının Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerden gri kategoride aranan PKK'lı Selahattin Dede'nin, 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi.