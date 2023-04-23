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Minika çadırında 23 Nisan etkinliği

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 15:45
Afet bölgesinde çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.
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Minika çadırında 23 Nisan etkinliği
Minika çadırında 23 Nisan etkinliği
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