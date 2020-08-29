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Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu

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Giriş: 29.08.2020 11:55
Güncelleme:29.08.2020 12:22
Manisa’da yaşayan 2 yaşındaki Sercan Gezenler, hidransefali hastası olarak dünyaya geldi. Yaşamak için 240 bin liraya ihtiyaç duyulurken Gezenler için hem Sağlık Bakanlığı hem de hayırseverler seferber oldu. A Haber muhabiri Gamze Elçi, minik Sercan’ın babasıyla bir araya geldi. Anne karnında teşhisi koyulan hidransefali hastalığıyla mücadele eden minik Sercan’ın babası Ferdi Gezenler, oğlunun yaşadıklarını anlattı.

Manisa'da yaşayan ve hidransefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler için hem Sağlık Bakanlığı, hem doktorlar hem de hayırseverler seferber oldu. A Haber Muhabiri Gamze Elçi, minik Sercan'ın babasıyla bir araya geldi. Anne karnında teşhisi koyulan hidransefali hastalığıyla mücadele eden minik Sercan'ın babası Ferdi Gezenler, oğlunun yaşadıklarını anlattı.

SERCAN'IN HAYATI 240 BİN TL'YE BAĞLI

Anne karnında hidransefali hastalığı teşhisi konulan minik Sercan'ın hayata tutunabilmesi için umutlarının arttığını kaydeden baba Ferdi Gezenler. Oğlunun tedavisi için 240 bin TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Doğumundan bugüne kadar sürekli olarak kafatası büyüyen ve beyni gelişmediği için kafatasının içi suyla dolan minik Sercan'ın babası Ferdi Gezenler, oğlunun beyin dokularının oluşmadığı için yemek yiyemediğini, sürekli nöbetler ve kasılmalar yaşadığını belirtti. Ameliyat olması durumunda minik Sercan'ın kafasındaki şişliğin ineceğini belirten baba Gezenler, ağrılarının dineceğini söyledi.

Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu
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