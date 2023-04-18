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Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara'nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

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Giriş: 18.04.2023 09:55
Ankara'nın göbeğinde sorunlar yumağı ile boğuşan bir mahalle... Çankaya ilçesinde bulunan Akpınar mahallesinde yaşayanlara bir dokununca bin ah işitiyorsunuz. Mahallede başıboş sokak köpekleri neredeyse haftada bir çocuklara saldırıyor. Ninibüsün dahi neredeyse hiç geçmediği mahallede şimdi ise fare sorunu var. Üstelik bahsetiğimiz mahalle şehrin tam göbeğinde.
Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! MİNİBÜS YOK SOKAK KÖPEĞİ VE FARE VAR!

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