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Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara'nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

Ankara'nın göbeğinde sorunlar yumağı ile boğuşan bir mahalle... Çankaya ilçesinde bulunan Akpınar mahallesinde yaşayanlara bir dokununca bin ah işitiyorsunuz. Mahallede başıboş sokak köpekleri neredeyse haftada bir çocuklara saldırıyor. Minibüsün dahi neredeyse hiç geçmediği mahallede şimdi ise fare sorunu var. Üstelik bahsetiğimiz mahalle şehrin tam göbeğinde.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:07
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Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara’nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

Burası öyle bir mahalle ki derdi, çilesi saymakla bitmiyor.

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Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara’nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

Ankara Çankaya'da bulunan Akpınar mahallesinde fare istilası, köpek korkusu, altyapı şikayeti ve dolmuş sıkıntısı nedeniyle mahalleli de canından bezdi.

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Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara’nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

Bir yanda sokak köpeklerini besleyen hayvanseverler, diğer tarafta ise saldırıya uğrayan vatandaşlar.

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Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara’nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

Sokak köpekleri konusunda iki taraf da anlaşmazlık yaşıyor. Bu nedenle sorunlar bir türlü çözülemiyor.

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Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara’nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

Akpınar Mahallesi Muhtarı Sibel Kılıç, "Dışarıdan bırakılan köpekler var kangolar ile getiriliyor plakaları kapalı bir şekilde bu köpekler geç saatlerde mahallemizin farklı bölgelerine bırakılıyor." dedi.