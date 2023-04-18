Minibüs yok sokak köpeği ve fare var! Ankara'nın sahipsiz mahallesi: Akpınar

Ankara'nın göbeğinde sorunlar yumağı ile boğuşan bir mahalle... Çankaya ilçesinde bulunan Akpınar mahallesinde yaşayanlara bir dokununca bin ah işitiyorsunuz. Mahallede başıboş sokak köpekleri neredeyse haftada bir çocuklara saldırıyor. Minibüsün dahi neredeyse hiç geçmediği mahallede şimdi ise fare sorunu var. Üstelik bahsetiğimiz mahalle şehrin tam göbeğinde.