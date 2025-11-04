04 Kasım 2025, Salı

Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı! Haksız tahrik indirimi uygulanmadı
Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı! Haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı! Haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Giriş: 04.11.2025 16:32
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarından ikisi 24'er yıl hapis cezası almış diğer ikisi ise beraat etmişti. Mahkeme sonuca ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda iki sanığın beraatına ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi.
