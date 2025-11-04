Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı! Haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarından ikisi 24'er yıl hapis cezası almış diğer ikisi ise beraat etmişti. Mahkeme sonuca ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda iki sanığın beraatına ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN