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Milyonlarca Müslüman Arafat'ta

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Giriş: 27.06.2023 10:33
Hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için Arafat’a çıktı.
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