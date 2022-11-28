28 Kasım 2022, Pazartesi
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Milyoner’de “Ahlar vahlar” içinde ilk soruda elendi! İşte sıfır çeken kadın yarışmacı…
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Samsunlu Elif Lara Soğancı isimli yarışmacı Milyoner tarihine geçti. "Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?" şeklindeki ilk soruda sıfır çekerek "0 TL" elenen yarışmacının verdiği yanıt olay oldu. İşte Milyoner'de şoke eden o anlar ve o sorunun doğru yanıtı...