10 Nisan 2022, Pazar
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Milli mücadelenin sembol ismi Mareşal Fevzi Çakmak
Bugün, milli mücadelenin sembol ismi Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatının 72. Yıl dönümü. İşte yaşamının yarısından fazlasını savaş meydanlarında geçiren, 10 Nisan 1950'de vefat eden Türkiye’nin ikinci ve son Mareşali Fevzi Çakmak'ın portresi…