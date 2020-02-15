Milli kayakçı Sıla Kara Slovenya'da kahraman ilan edildi | Video

Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da kahraman ilan edildi. Kara Slovenya'da düzenlenen yarışmada final öncesi bindiği teleferikte düşmek üzere olan 12 yaşındaki Sloven çocuğu, son anda kayaklarını uzatarak kurtardı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilerek madalya ile ödüllendirilen 19 yaşındaki milli sporcu Kara, "Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.