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Milli hafızamız kitabeler
İstanbul’da hemen her tarihi eserin yanında gördüğümüz kitabelerin hikayeleri neler? Her biri adeta birer tarihsel hafıza. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı. İşte milli hafızamız İstanbul’un kitabeleri...
İstanbul'da hemen her tarihi eserin yanında gördüğümüz kitabelerin hikayeleri neler? Her biri adeta birer tarihsel hafıza. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı. İşte milli hafızamız İstanbul'un kitabeleri...