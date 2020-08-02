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Milli hafızamız kitabeler

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Giriş: 02.08.2020 14:06
Güncelleme:02.08.2020 14:07
İstanbul’da hemen her tarihi eserin yanında gördüğümüz kitabelerin hikayeleri neler? Her biri adeta birer tarihsel hafıza.  A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı. İşte milli hafızamız İstanbul’un kitabeleri...

İstanbul'da hemen her tarihi eserin yanında gördüğümüz kitabelerin hikayeleri neler? Her biri adeta birer tarihsel hafıza. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı. İşte milli hafızamız İstanbul'un kitabeleri...

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Milli hafızamız kitabeler
Milli hafızamız kitabeler
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