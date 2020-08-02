Milli hafızamız kitabeler

İstanbul’da hemen her tarihi eserin yanında gördüğümüz kitabelerin hikayeleri neler? Her biri adeta birer tarihsel hafıza. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı. İşte milli hafızamız İstanbul’un kitabeleri...

İstanbul'da hemen her tarihi eserin yanında gördüğümüz kitabelerin hikayeleri neler? Her biri adeta birer tarihsel hafıza. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı. İşte milli hafızamız İstanbul'un kitabeleri...