İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden "7 tepe İstanbul"? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi
İstanbul'da asırlardır 7 tepeli şehir olarak anılıyor. Şiirlere, filmlere kitaplara konu olmuştur. Peki ama şehre adını veren İstanbul'un 7 tepesi neresi? İstanbul'a neden "7 tepe İstanbul" deniliyor? İstanbul neden 7 tepe? İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi…
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Kurulduğu günden bu yana hep tarih sahnesinde başrolde oldu. Hep adından söz ettirdi. Yüzyıllardan bu yana da hep 7 tepeli şehir olarak anıldı. Peki ama neden 7 tepe? Rivayete göre Roma İmparatorluğu Ay Güneş ve 5 gezegen gerçeğinden yola çıkarak şehri 7 tepenin üzerine inşa etti.
Peki bu 7 tepe hangisi? Kime soracak olsanız Çamlıca Tepesi, Aydos Tepesi örnek olarak verilebilir… Ama Osmanlı'nın o dönemki coğrafi koşulları da göz önüne alındığında ne Çamlıca ne de Aydos 7 tepeden biri değildi.
İŞTE İSTANBUL'UN 7 TEPESİ…
1.TEPE: İSTANBUL'UN KALBİ TOPKAPI
2.TEPE: ÇEMBERLİTAŞ TEPESİ
3.TEPE: SÜLEYMANİYE
4.TEPE: FATİH TEPESİ
5.TEPE: YAVUZ SULTAN SELİM TEPESİ
6.TEPE EDİRNEKAPI TEPESİ
7.TEPE: CERRAHPAŞA TEPESİ