Kurulduğu günden bu yana hep tarih sahnesinde başrolde oldu. Hep adından söz ettirdi. Yüzyıllardan bu yana da hep 7 tepeli şehir olarak anıldı. Peki ama neden 7 tepe? Rivayete göre Roma İmparatorluğu Ay Güneş ve 5 gezegen gerçeğinden yola çıkarak şehri 7 tepenin üzerine inşa etti.