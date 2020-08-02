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İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden "7 tepe İstanbul"? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

'da asırlardır 7 tepeli şehir olarak anılıyor. Şiirlere, filmlere kitaplara konu olmuştur. Peki ama şehre adını veren neresi? İstanbul'a neden "" deniliyor? İstanbul neden 7 tepe? İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

Kurulduğu günden bu yana hep tarih sahnesinde başrolde oldu. Hep adından söz ettirdi. Yüzyıllardan bu yana da hep 7 tepeli şehir olarak anıldı. Peki ama neden 7 tepe? Rivayete göre Roma İmparatorluğu Ay Güneş ve 5 gezegen gerçeğinden yola çıkarak şehri 7 tepenin üzerine inşa etti.

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

Peki bu 7 tepe hangisi? Kime soracak olsanız Çamlıca Tepesi, Aydos Tepesi örnek olarak verilebilir… Ama Osmanlı'nın o dönemki coğrafi koşulları da göz önüne alındığında ne Çamlıca ne de Aydos 7 tepeden biri değildi.

İŞTE İSTANBUL'UN 7 TEPESİ…

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

1.TEPE: İSTANBUL'UN KALBİ TOPKAPI

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

2.TEPE: ÇEMBERLİTAŞ TEPESİ

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

3.TEPE: SÜLEYMANİYE

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

4.TEPE: FATİH TEPESİ

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

5.TEPE: YAVUZ SULTAN SELİM TEPESİ

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

6.TEPE EDİRNEKAPI TEPESİ

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

7.TEPE: CERRAHPAŞA TEPESİ

İstanbul'un 7 tepesi neresi? Neden 7 tepe İstanbul? Ne Çamlıca ne Aydos! İşte 7 tepe İstanbul'un sırrı ve İstanbul'un 7 tepesi

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