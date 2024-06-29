Milli Eğitim Akademisi kuruluyor! Maaşta vergi kesintisi olmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan yeni öğretmenlik meslek kanunu teklifiyle milli eğitim akademisi kurulacak. Öğretmenlik için hazırlık süreci 4 dönem olacak. Bu hazırlık süresinin sonunda öğretmen adaylarından teorik dersler için 100 üzerinden 60, uygulama dersleri için 70 puan alması istenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise öğretmen olarak atanacak.

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