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Milli atıcı Yusuf Dikeç dünyaca ünlü diziye konuk oldu

Milli atıcı Yusuf Dikeç dünyaca ünlü diziye konuk oldu

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 12:23
Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyat Oyunları'ndan gümüş madalya ile dönüp göğsümüzü kabartmış, atış yaparken kullandığı pozisyon ise Olimpiyatlara damga vurmuştu. Öyle ki; aldığı madalyadan çok konuşuldu, ikonikleşti. Dünyanın ilgiyle takip ettiği Yusuf Dikeç bu kez büyük bir sürprizle çıktı karşımıza "The Day of The Jackal" dizisine konuk oldu.
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Milli atıcı Yusuf Dikeç dünyaca ünlü diziye konuk oldu
Yusuf Dikeç’ten diziye konuk oldu
Yusuf Dikeç'ten diziye konuk oldu
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