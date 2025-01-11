11 Ocak 2025, Cumartesi
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Milli atıcı Yusuf Dikeç dünyaca ünlü diziye konuk oldu
Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyat Oyunları'ndan gümüş madalya ile dönüp göğsümüzü kabartmış, atış yaparken kullandığı pozisyon ise Olimpiyatlara damga vurmuştu. Öyle ki; aldığı madalyadan çok konuşuldu, ikonikleşti. Dünyanın ilgiyle takip ettiği Yusuf Dikeç bu kez büyük bir sürprizle çıktı karşımıza "The Day of The Jackal" dizisine konuk oldu.