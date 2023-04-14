Milletvekillerinin şıklığı ona emanet! Adayların seçim öncesi takım elbise mesaisi

Takım elbiseler prestij sahibi ve şık görünmek isteyenlerin vazgeçilmezi. Ancak hazır takımlarla şıklığı garanti etmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Milletvekilleri de tercihini kişiye özel takım elbiselerden yana kullanıyor.

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