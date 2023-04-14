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Milletvekillerinin şıklığı ona emanet! Adayların seçim öncesi takım elbise mesaisi

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 10:50
Takım elbiseler prestij sahibi ve şık görünmek isteyenlerin vazgeçilmezi. Ancak hazır takımlarla şıklığı garanti etmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Milletvekilleri de tercihini kişiye özel takım elbiselerden yana kullanıyor.
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