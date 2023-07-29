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Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

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Giriş: 29.07.2023 10:55
Diyarbakır'da yaya geçidinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Buğdaycı'nın annesi "Anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, 2 saat sonra ölüm haberini aldım. Frene bassa Mihracem şu an yaşıyordu" dedi.
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