Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Diyarbakır'da yaya geçidinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Buğdaycı'nın annesi "Anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, 2 saat sonra ölüm haberini aldım. Frene bassa Mihracem şu an yaşıyordu" dedi.