Midesindeki kokain dolu kapsül patlayan Ekvadorlu kurye İstanbul Havalimanı'nda öldü

Midesinde kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Uyuşturucu zehirlenmesiyle fenalaşan ve bilincini kaybeden kurye, yere düşerek başını alana çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ekvadorlu kuryenin midesinden 400 gram kokain çıktı.