30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı
Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı

Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 23:08
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların yapılan tıbbi müdahalesinde, yuttukları 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı
Fatih’te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada
Fatih'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada
Tunceli’de kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı
Tunceli’de kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı
Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı
Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı
Turgutlu’da hırsızlık anı kamerada
Turgutlu'da hırsızlık anı kamerada
Şehidin nişanlısı: Ne olur Ömer’imi götürmeyin
Şehidin nişanlısı: "Ne olur Ömer'imi götürmeyin"
Ümraniye’de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı
Ümraniye'de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı
Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı!
Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı!
Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu
Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu
Samsun’da uluslarası tenis heyecanı!
Samsun'da uluslarası tenis heyecanı!
Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde deprem
Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde deprem
Ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet böyle çarpıştı
Ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet böyle çarpıştı
Bursa’da dönüşümlü su kesintileri başlıyor
Bursa’da dönüşümlü su kesintileri başlıyor
Daha Fazla Video Göster