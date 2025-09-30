Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların yapılan tıbbi müdahalesinde, yuttukları 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

