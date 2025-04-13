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Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı

Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 01:16
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak üzere kente otobüsle geldiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hastanede yapılan muayenelerinde, midelerinde toplamda 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin midelerindeki uyuşturucu paketleri, hastanede yapılan işlemle çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı
Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı
Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı
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