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Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı

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Giriş: 13.04.2023 10:53
Basketbolun efsane ismi Michael Jordan'ın MBA'de giydiği spor ayakkabıları açık artırmaya çıkarıldı. 2,2 milyon dolara satılan ayakkabılar tarihin en pahalı spor ayakkabısı oldu.
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