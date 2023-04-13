Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı

Basketbolun efsane ismi Michael Jordan'ın MBA'de giydiği spor ayakkabıları açık artırmaya çıkarıldı. 2,2 milyon dolara satılan ayakkabılar tarihin en pahalı spor ayakkabısı oldu.

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