Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı

İlçe merkezindeki Akalın Mezarlığı'nın dolması üzerine iki yıl önce Esenyurt TOKİ konutlarının hemen arkasında yeni bir mezarlık alanı oluşturuldu. 15 bin kişinin yaşadığı bölgede yer alan yeni mezarlığın çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen bazı kişiler, içki şişelerini mezarlığın hemen dibine bırakarak utanç verici görüntülere sebep oluyor. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istedi. Bir mahalle sakini, "Hemen her gün burada insanlarımızın defin işlemleri yapılıyor, burası kutsal bir yer. Mezarlığın hemen yanında 15 bine yakın insan oturuyor. Bırakılan bu pislikler vicdansızlık. Kendinize saygınız yoksa bile ölülerimize saygı gösterin" şeklinde konuştu.

