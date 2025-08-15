15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı

Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 19:05
İlçe merkezindeki Akalın Mezarlığı'nın dolması üzerine iki yıl önce Esenyurt TOKİ konutlarının hemen arkasında yeni bir mezarlık alanı oluşturuldu. 15 bin kişinin yaşadığı bölgede yer alan yeni mezarlığın çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen bazı kişiler, içki şişelerini mezarlığın hemen dibine bırakarak utanç verici görüntülere sebep oluyor. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istedi. Bir mahalle sakini, "Hemen her gün burada insanlarımızın defin işlemleri yapılıyor, burası kutsal bir yer. Mezarlığın hemen yanında 15 bine yakın insan oturuyor. Bırakılan bu pislikler vicdansızlık. Kendinize saygınız yoksa bile ölülerimize saygı gösterin" şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Adana’da elinde baltayla TIR şoförünü tehdit etti
Adana'da elinde baltayla TIR şoförünü tehdit etti
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Yangın zincirleme kazayı beraberinde getirdi
Yangın zincirleme kazayı beraberinde getirdi
Eski Milletvekili Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti
Eski Milletvekili Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın korkuttu
Milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın korkuttu
Duyarsız sürücü trafiği kilitledi
Duyarsız sürücü trafiği kilitledi
Yanan orman helikopterden böyle görüntülendi
Yanan orman helikopterden böyle görüntülendi
Sakarya’da eşine sinirlenen kadın cip ile dehşet saçtı
Sakarya’da eşine sinirlenen kadın cip ile dehşet saçtı
Yol kenarında ceset yanında da tabanca bulundu!
Yol kenarında ceset yanında da tabanca bulundu!
Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Kadıköy’de kuvvetli rüzgar ağacı kırdı
Kadıköy’de kuvvetli rüzgar ağacı kırdı
Daha Fazla Video Göster