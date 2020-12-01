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Mezardan servet çıktı! Yetkililer gözlerine inanamadı

İHA
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Giriş: 01.12.2020 14:25
Güncelleme:01.12.2020 14:49
Son dakika haberi... Rusya’da bir müdür yardımcısına yapılan rüşvet ve zimmete para geçirme operasyonu kapsamında aramalarda 20 milyon ruble ve 100 milyon dolar para bulundu. Evin bahçesinde de 10 lüks araç tespit edildi. Bakın mezardan ise ne çıktı?

Rusya'ya bağlı Krasnodar'da kamuya bağlı bir elektrik şirketinin müdür yardımcısı, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) takibine takıldı. Hemen hemen yapılan her işten rüşvet aldığı belirlenen müdür yardımcısının ekibinde çalışan memurlar da o takibe takıldı.

İşte içinden çıkanlar;

Mezardan servet çıktı! Yetkililer gözlerine inanamadı MEZARDAN SERVET ÇIKTI! YETKİLİLER GÖZLERİNE İNANAMADI

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