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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Mezardan servet çıktı! Yetkililer gözlerine inanamadı
Son dakika haberi... Rusya'da bir müdür yardımcısına yapılan rüşvet ve zimmete para geçirme operasyonu kapsamında aramalarda 20 milyon ruble ve 100 milyon dolar para bulundu. Evin bahçesinde de 10 lüks araç tespit edildi. Bakın mezardan ise ne çıktı?
Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 15:15
Rusya'da bir müdür yardımcısına yapılan rüşvet ve zimmete para geçirme operasyonu kapsamında aramalarda 20 milyon ruble ve 100 milyon dolar para bulundu. Evin bahçesinde de 10 lüks araç tespit edildi. Bakın mezardan ise ne çıktı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya'ya bağlı Krasnodar'da kamuya bağlı bir elektrik şirketinin müdür yardımcısı, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) takibine takıldı. Hemen hemen yapılan her işten rüşvet aldığı belirlenen müdür yardımcısının ekibinde çalışan memurlar da o takibe takıldı.
EVDEN SERVET ÇIKTI AMA...
Yapılan incelemede, müdür yardımcısına birkaç çalışan memurun da yardımcı olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonda müdür yardımcısı gözaltına alınırken, evinde aramalar yapıldı. Aramalarda
20 milyon ruble ve 100 milyon dolar para bulundu. Evin bahçesinde de 10 lüks araç tespit edildi.
Güvenlik yetkilileri, takip sırasında hesaplanan para ile evde el konan para arasında fark olduğu tespit edilmesi üzerine aramalarını genişletti. Müdür yardımcısının evinin bahçesinde ve hemen yakınındaki mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı.
MEZARLIKTAN ÇIKTI!
Evin bahçesinde bulunmayan para, mezarlıktan çıktı. Paketlenmiş şekilde mezarlığa gömülen
50 milyon ruble değerindeki paraya el kondu.