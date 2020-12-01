Mezardan servet çıktı! Yetkililer gözlerine inanamadı

Son dakika haberi... Rusya'da bir müdür yardımcısına yapılan rüşvet ve zimmete para geçirme operasyonu kapsamında aramalarda 20 milyon ruble ve 100 milyon dolar para bulundu. Evin bahçesinde de 10 lüks araç tespit edildi. Bakın mezardan ise ne çıktı?