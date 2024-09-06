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Meyve-sebze yalanıyla vurgun! Pazarcılara ucuz tuzak

Meyve-sebze yalanıyla vurgun! Pazarcılara ucuz tuzak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.09.2024 11:12
Güncelleme:06.09.2024 11:19
Dolandırıcıların hedefinde bu kez pazar esnafı vardı. Sosyal medya üzerinden hazırladıkları ilanlarla uygun fiyatlı meyve-sebze sattıklarını iddia eden bir çete ağlarına onlarca pazarcıyı düşürdü. Milyonluk vurgunda mağdurlar konuştu. İşte tüm detaylar…
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