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08.11.2019

Mevlid Kandili gecesi hangi dualar okunmalı? Nasıl idrak edilmeli? Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş A Haber'e konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili gecesiyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, Mevlid gecesinde nasıl ibadet edilmeli, hangi dualar okunmalı, neler yapılmalı? sorularına yanıt verdi. "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) bol bol salatu selam getirilmeli, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplar okunmalı" diyen Erbaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gecenin anlamı ve önemini anlattı.

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