22 Ekim 2025, Çarşamba

Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 16:06
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde; şüpheli şahsın metro içerisinde elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
