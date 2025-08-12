12 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Metro’da gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Fark edilince telefonunu böyle kırdı
İstanbul Şişli’de metro içerisinde bir şahıs, gizlice kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilince telefonunu kırdı. Fotoğraf çekerken bir kadın yolcu tarafından fark edilen adam, kendisine tepki gösteren kalabalığa ‘Fotoğraf çekmedim’ yanıtını verirken konuşma sırasında ani bir hareketle telefonu parçalara ayırdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şahıs gözaltına alınırken, metroda yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.