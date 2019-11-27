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27.11.2019

Metrobüste taciz! Kadına kabusu yaşattılar...

İstanbul'da bu sabah saatlerinde iğrenç bir olay yaşandı! Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Polislerin işlem yaptığı sırada Senagalli kişiler ve kadın arasında arbede çıktı!

Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti.

Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikâyeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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